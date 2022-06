Vader en zoon uit Riemst ondernemen zwemtocht van 90 km in de Javazee om aandacht te vragen voor het milieu Lorenz Gielen woont en werkt al jaren in Jepara, een stad aan de kustlijn in Centraal-Java. Samen met zijn vader en een vriend nam hij deel aan Java Sea Swim. Maanden voorbereiding gingen eraan vooraf. Het evenement heeft als doel geld in te zamelen voor een campagne tegen de vervuiling van stranden en zeeën met plastic afval. Het drietal zwom vanaf het eiland Kariminjawa naar Tegalsambi Village. Elk zwom om de beurt 5 kilometer. Ze trotseerden regen en storm. Na ongeveer 47 uur bereikten ze de finish. Hun zwemtocht bracht uiteindelijk 14.000 euro op. Een deel van het geld willen ze ook gebruiken om het toerisme in de regio nieuw leven in te blazen. Dat kende de afgelopen jaren een dipje vanwege Covid 19. Het evenement kreeg heel wat aandacht in de plaatselijke pers.https://youtu.be/ALfD-gf4RsI