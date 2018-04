Stijn Helsen herdenkt einde tijdperk van Castro's in Cuba met bijzondere fotoshoot

Het zijn drukke dagen voor de Limburgse filmliefhebbers. Gisterenavond stelde Kristof Michiels van 't Hof van Commerce zijn eerste film voor in het Roxy-theater in Beringen. De Limburger maakte een film over zijn eigen hiphopband die West-Vlaamse raps maken. En vanavond start het MOOV-festival. Een filmfestival dat doorgaat in de Euroscoop in Genk en het Roxy-theater in Beringen.