Stijn Meuris fileert politici in Tirade 3

De Genkse rapper, Don Luca, heeft een nieuwe single uit: ‘Zwart Goud’ is vanaf nu te beluisteren op alle digitale muziekplatformen. In het nummer maakt Don Luca verschillende vergelijkingen tussen het leven van mijnwerkers en dat van een Limburgse ‘undergound’ Hiphop-artiest. Voor de videoclip, onder regie van Ayby Cetin, filmde de crew op bijna elke Limburgse mijnsite. Om visueel terug in de tijd te keren, dienden de musea in Beringen en Waterschei als decor.