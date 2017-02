Stijn Stijnen maakt zijn kastje leeg bij Sporting Hasselt

Het bestuur van Sporting Hasselt heeft nu officieel een persbericht over het ontslag van Stijn Stijnen op hun website geplaatst. In de brief bedankt het bestuur de trainer voor het harde werk en de promotie. Maar de situatie is volgens de leden onhoudbaar geworden. "Acht maanden zonder coach aan de zijlijn is te moeilijk". Stijnen kreeg de functie van sportief directeur aangeboden, maar dat weigerde hij. "Het bleek al snel dat Stijnen dergelijke constructie niet zag zitten en dat er van een constructieve dialoog waarbij we samen tot de beste oplossing voor Stijnen én de club zouden komen, weinig sprake kon zijn. Die houding betreuren wij en noodzaakte ons tot deze drastische beslissing". Lees hier de volledige brief van het bestuur: "Met het stopzetten van de samenwerking tussen Sporting Hasselt en trainer Stijn Stijnen heeft het bestuur gisterenavond een bijzonder moeilijke en pijnlijke beslissing moeten nemen. Uiteraard beseffen we ten volle dat Stijn Stijnen een speciale verdienste heeft voor onze club. Niemand is vergeten – en zal ooit vergeten – hoe hij begin 2012 in de bres sprong om onze club te redden van de ondergang. Ook sportief staan we, na één degradatie en twee promoties, één reeks hoger dan waar we in 2012 samen begonnen. Ook in die opgang heeft Stijnen – samen met vele anderen – zeker zijn aandeel. Dat Stijn Stijnen tijdens en na wedstrijden bijzonder emotioneel kan reageren, is algemeen geweten. Het is ook een bewijs van zijn ongebreidelde betrokkenheid bij het voetbal in het algemeen en onze club in het bijzonder. Jammer genoeg bracht hij door zijn soms ongecontroleerd gedrag niet alleen zichzelf persoonlijk schade toe maar bleef ook de club hierdoor niet onbesproken. Stijnen kreeg afgelopen week – voor de tweede keer op korte tijd – een zware schorsing van acht maanden opgelegd. Het bestuur is van oordeel dat dit een onwerkbare situatie is. Volop strijden voor het behoud zonder hoofdcoach langs de zijlijn, lijkt ons erg moeilijk. We consulteerden ook enkele externe experts die al een jarenlange ervaring hebben in het voetbal, zowel bij onze club als daarbuiten. Ook zij lieten unaniem verstaan dat dergelijke situatie onhoudbaar is. Mede echter door de eerder geschetste staat van dienste van Stijnen konden en wilden wij hem niet zomaar koudweg ontslaan. We zijn daarom samen met Stijnen rond de tafel gaan zitten om samen naar een goede oplossing te zoeken. Daarbij stelden wij een sportieve functie voor, weliswaar met een andere trainer. Het bleek al snel dat Stijnen dergelijke constructie niet zag zitten en dat er van een constructieve dialoog waarbij we samen tot de beste oplossing voor Stijnen én de club zouden komen, weinig sprake kon zijn. Die houding betreuren wij en noodzaakte ons tot deze drastische beslissing. We begrijpen ten volle dat deze beslissing erg gevoelig ligt bij onze supporters. Iedereen die Sporting Hasselt een warm hart toedraagt, moet echter begrijpen dat wij deze beslissing puur en enkel en alleen in het belang van de club namen. Kijk naar de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van deze club. Daar zit meer dan 150 jaar supportersharten bij elkaar: 40-ers, 50-ers en 60-ers die als jong gastje al aan de hand van ouders en grootouders naar het Stedelijk Sportstadion afzakten. Zouden zij een beslissing nemen die de club zou schaden? Ook om die reden zullen we niet dieper ingaan op het ontslag van Stijn Stijnen. Het is in het belang van de club en haar toekomst dat er nu geen grote verklaringen worden afgelegd. Wij zullen dat van onze kant alvast niet doen uit respect voor de verdienste van Stijn Stijnen en in het belang van de club. Wij hopen ook dat wij nu in alle rust kunnen zoeken naar een nieuwe trainer en dat we die figuur alle kansen kunnen geven om het werk hier af te maken: namelijk het behoud in de eerste amateurliga om daarna verder te gaan met de gestage uitbouw van deze prachtige club. Zo hopen we met Sporting Hasselt opnieuw op een positieve manier in het nieuws te komen. Alvast tot in Molenbeek! Met vriendelijke Sporting-groeten, het bestuur"