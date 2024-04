Stijn Stijnen naar rechtbank als schorsing van zes dagen standhoudt na beroep

door Tom Kums

Patrocoach Stijn Stijnen zal naar de burgerlijke rechtbank trekken indien zijn schorsing van 6 speeldagen ook in beroep gehandhaafd wordt. Dat zei hij gisteren in TVL Sportcafé. Stijnen kreeg de schorsing op basis van een incident in de wedstrijd tegen Beveren. Opmerkelijk is dat de scheidsrechter er niets over signaleerde in het wedstrijdverslag, maar dat de reviewcommissie Stijnen wel opriep. Stijnen noemt de demarche van de reviewcommissie doorzichtig en vindt dat hij gezocht wordt. Vrijdag wordt het beroep behandeld.