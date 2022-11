Stijn Stijnen trots op Patro Eisden dat verlengingen afdwingt tegen Club Brugge

Welke verrassing Patro-coach Stijn Stijnen voor de Brugse fans in petto heeft, is nog steeds niet bekend. Maar z'n spelers zullen alleszins ook zorgen voor een warm onthaal voor de West-Vlamingen. Vanaf vanavond wordt er namelijk gespeeld in de zestiende finales van de Beker van België. Met Racing Genk, STVV, Lommel, Thes Sport en dus Patro Eisden zijn er nog 5 Limburgse clubs in de running. Zij moeten allemaal morgen aan de bak. En daarbij is de moeilijkste opdracht ongetwijfeld voor de Maaslanders. Want zij ontvangen in eigen huis landskampioen Club Brugge.