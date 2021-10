In TVL Sportcafé praten we vanavond met Pieter Walbers, de manager van LVL Genk, over de start van de volleybalcompetitie bij de dames. En ook in Het Moment hebben we een stukje volleybalgeschiedenis. Tien jaar geleden hadden we niet 1 maar 2 Limburgse ploegen op het hoogste niveau, want naast traditieclub Datovoc, promoveerde in 2009 ook DV Hasselt naar de Liga A. De Hasseltse dames stootten tot hun eigen verbazing door naar de hoogste klasse. Dat weet ook toenmalig coach Hans Bungeneers nog.