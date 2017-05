Stijn Vreven loodst NAC Breda naar eredivisie

In de laatste TVL Sportcafé van het seizoen gaan we verder in op de Limburgse derby. Onze gasten zijn de algemeen directeur van Racing Genk, Patrick Janssens, en de eigenaar van STVV, Roland Duchâtelet. Met hen praten we over het afgelopen voetbalseizoen. Voor Racing Genk zit dat er nog niet helemaal op. Want woensdag trekt het naar Oostende voor een rechtstreeks duel met als inzet een Europees ticket. Onze voetbalanalist morgenavond is Armand Schreurs. We hebben het morgen niet alleen over de voetbalactualiteit. Ook Bart Lenders, succescoach van Achilles Bocholt, komt langs. Hij pakte zaterdag de historische trippel met Bocholt. TVL Sportcafé is er elke maandag om 21u en 23u.