door Niels Christiaens

Over die eerste selectie van Domenico Tedesco praten we meteen door met voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Stijn Vreven. "Hij durft toch keuzes maken. Geen Witsel of Mertens, dat betekent ook einde verhaal voor die spelers," zegt Vreven. "Tedesco kiest voor jonge, dynamische en explosieve spelers."