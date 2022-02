Stikstofakkoord is streep door de toekomst van jonge boeren met ambitie

- De Amerikanen willen Oekraïne niet helpen en de Europeanen kunnen het niet. En om onszelf te beschermen tegen de Russen, moeten we dringend troepen sturen naar de Oostelijke grenzen van Europa. Dat zegt oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes in een gesprek over de oorlog die Rusland ontketent in Oekraïne.- Dat de oorlog wel degelijk in volle gang is, zegt ook Bilzenaar Paul Jacobs die vanochtend wakker werd tussen de explosies in Oost-Oekraïne. Ook in Limburg reageert de Oekraïnse gemeenschap geschokt op de inval van Rusland in Oekraïne. - We gaan live naar het assisenhof in Tongeren waar de jury zich uitspreekt over de strafmaat in de Tiramisumoord. Beklaagde Karel B. is schuldig bevonden aan moord op zijn vrouw.- De Corda Campus in Hasselt groeit uit tot een technologische hotspot met 7.500 werknemers op de site van de oude Philipsfabrieken in Hasselt. De Corda is nu al de meest toonaangevende technologiesite in Vlaanderen.- En het stikstofarrest trekt een streep door de toekomst van jonge boeren. Zo getuigen twee landbouwers met ambitie uit Hamont-Achel.