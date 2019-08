Nieuws Stille mars voor overleden brandweermannen in Beringen

Dit weekend stonden enkele activiteiten in Limburg in het teken van het afscheid van de twee brandweermannen die vorige week het leven lieten in een brand in Beringen. Deze namiddag trok een stille mars van zo'n 600 mensen van de brandweerkazerne in Beringen naar het uitgebrande pand, waar het drama op 11 augustus plaatsvond.