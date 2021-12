Storck speelt al meteen voor Europese overwintering tegen Rapid Wien

"Ik geloof niet dat Racing Genk dit seizoen nog van plan is om een nieuwe hoofdtrainer te zoeken. Als Glen Riddersholm zijn eerste wedstrijden goed doorkomt, dan blijft hij zeker aan zet tot het einde van dit seizoen." Dat zei voetbalanalist Stijn Stijnen gisterenavond in TVL Sportcafé, waar het ontslag van John van den Brom hét gespreksonderwerp was. Het vertrek van de Nederlander was volgens Stijnen geen echte verrassing. Het clubbestuur had eind oktober al een duidelijk signaal gegeven, toen het assistent-trainer Dennis Haar de laan uitstuurde. Van den Brom probeerde het tij nog te keren, maar het mocht niet zijn.