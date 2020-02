Storm Ciara hield ook vandaag aan

Storm Ciara trekt op dit moment volop over onze provincie. Over het hele land is code oranje van kracht. De rukwinden kunnen snelheden tot 130 km/u halen. Uitzonderlijk grote schade is er voorlopig nog niet, maar de hulpdiensten kregen sinds vanmiddag al honderden stormmeldingen te verwerken, veelal over omgewaaide bomen of afgebroken takken. Dat was ook in Dilsen-Stokkem het geval, waar een 45-tal mensen vanmiddag geblokkeerd zat op restaurant.