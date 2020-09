De schoenenketen vanHaren neemt per 1 oktober 43 Brantano-winkels in België over. De keten heeft al 16 winkels in ons land, maar daar komen er nu dus nog 43 bij. Of ook al het personeel van Brantano in de winkels kan blijven werken, is nog niet duidelijk. vanHaren is vooral op de Nederlandse markt actief met 143 winkels en is onderdeel van de DEICHMANN-groep; marktleider in de Duitse en Europese schoenendetailhandel. DEICHMANN SE, werd opgericht in 1913 en is nog steeds voor 100 procent eigendom van de oprichtersfamilie. Het bedrijf is marktleider in de Europese schoenendetailhandel en actief in 31 landen wereldwijd. Met ongeveer 43.000 medewerkers exploiteert het meer dan 4.200 winkels en 40 online winkels. Nu komen er dus 43 Belgische vanHaren-winkels bij. De komende weken zal de directie onderzoeken welke betrokken Brantano-medewerkers in de vanHaren organisatie geïntegreerd kunnen worden. De details van de overname worden in de komende periode verder uitgewerkt. Dan zal ook duidelijk worden welke Brantano-winkels worden overgenomen. Foto: archief.