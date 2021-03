Stormschade in Limburg beperkt: wagen in Maasmechelen bedolven onder bakstenen na rukwind

Exact een jaar geleden sloot hogeschool PXL als eerste onderwijsinstelling in het land de deuren om de coronabesmettingen in perken. Corona was toen iets nieuw, iets onbekend, voor sommigen niet meer dan een onschuldig griepje. Eén dag later vraagt de Universiteit Hasselt met aandrang dat de overheid maatregelen neemt om een dodelijke pandemie in te dijken. De Limburgse ziekenhuizen bereiden zich voor op een stormloop. Mensen hamsteren massaal in de warenhuizen en er is een rush op de apotheken. Het land gaat in lockdown. Het openbare leven valt helemaal stil. In een nieuwe TVL-reeks blikken we terug op 1 jaar corona in Limburg. En het begon met de sluiting van de PXL.