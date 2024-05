Stoute Stelling: Limburgse integratie is mislukt

door Luc Moons

De manier waarop de gastarbeiders die in de mijn kwamen werken zich in Limburg geïntegreerd hebben, was lang een voorbeeld voor Vlaanderen. Maar wat blijft er over van dat ooit zo geroemde Limburgse integratiemodel, waarbij verschillende nationaliteiten vreedzaam en op een positieve manier met elkaar samenleven. We werden met de neus op de feiten gedrukt, toen er in maart rellen waren tussen Turken en Koerdische PKK-aanhangers in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. De schooluitval is groot, de kennis van het Nederlands in vele gezinnen met een buitenlandse achtergrond een probleem. Vragen zijn er ook bij de activiteiten en de financiering van moskeeën. We stuurden onze jonge reporters naar Genk, hèt voorbeeld van integratie in Limburg. Maar is dat vandaag nog zo? De mensen die wij spraken waren verrassend positief.