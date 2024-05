Stoute Stelling: Minder belastingen, meer koopkracht

door Luc Moons

Het lijkt hèt thema van deze verkiezingen. De koopkracht. De burger is boos. Mogelijk ligt er zelfs een verklaring in voor de afkeer van veel mensen voor de politiel en voor de overwinning van extreem rechts op 9 juni, waar nu bijna iedereen van uit gaat. Zeker als we de peilingen mogen geloven. Iedereen voelt het aan. Het leven is duur geworden. We betalen ons blauw in de supermarkt en aan het einde van de maand is het loon in vele gezinnen op. Tegelijk heeft de boze burger het gevoel dat de overheid hem kaalplukt door de hoge belastingen. Stof genoeg voor een veelbelovend debat tussen de N-VA en het Vlaams Belang. Maar eerst gaan we luisteren naar de stem van het volk. We trokken naar de markt van Herk-de-Stad.