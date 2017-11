Straatartiesten moeten auditie doen in raadszaal stadhuis Hasselt

Het bisdom Hasselt is niet te spreken over het kunstwerk Holy Cow, van de Truiense kunstenaar Tom Herck. Die kruisigde een koe en plaatste het gigantische beeld in de kerk van Kuttekoven in Borgloon, precies op de plaats waar normaal een beeld van Jezus aan het kruis staat. Humor kunnen we zeker appreciëren, zegt het bisdom, maar dit is echt wel een brug te ver.