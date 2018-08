Strengere maatregelen na dood jongeman in Paalse Plas Beringen

Komt er na weken van droogte en hitte dan eindelijk een regenbui aan? Volgens onze weerman zit die kans er wel in, maar is het nog erg onzeker. Vanavond is er kans op lokale onweershaarden. Maar de verschillende weermodellen spreken elkaar tegen. Voorlopig is er in Limburg nog geen vuiltje aan de lucht, maar dat zou in de namiddag wel kunnen veranderen. Er zouden dan ’s avonds buien, rukwinden en onweer over onze provincie kunnen passeren. “We kunnen beter voorzorgen nemen, maar we hoeven ons geen zorgen te maken,” verzekert TVL-weerman Brecht Boelen. Berg losstaand meubilair in de tuin veilig op, en haal parasols of schaduwzeilen naar beneden.