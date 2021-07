Morgen is het exact 20 jaar geleden dat Marc Wauters Limburgse wielergeschiedenis schreef. In de Ronde van Frankrijk in 2001 reed hij met de gele trui om de schouders door zijn woonplaats Lummen. Een uniek verhaal, want weinigen wielrenners kunnen zeggen dat ze dit ooit gepresteerd hebben. Marc Wauters deed het. De dag voordien had de etappe in Antwerpen gewonnen en de gele trui veroverd. Vandaag is Marc Wauters naast ploegleider bij Lotto-Soudal, ook cycling manager op het circuit Zolder. En daar gingen we hem opzoeken.