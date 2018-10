Striptekenaar Kim Duchateau en Jean-Marie Mievis maken al meer dan 30 jaar eigenzinnige muziek

In het Oostenrijkse Wenen heeft het Belgische koningspaar een expo over Pieter Bruegel geopend. Het is de eerste tentoonstelling ooit waar zoveel werken samen te zien zijn van de mogelijk Limburgse schilder uit de zestiende eeuw. Opmerkelijke aanwezig was een delegatie uit Bokrijk. Ze gaf niet alleen haar expertise te leen voor de realisatie van de wereldvermaarde expo. Ze haalt de hele beleving in 2019 ook naar het Openluchtmuseum in Genk. Goed voor 100.000 bezoekers extra.