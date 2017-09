Stroompanne Hasselt: supermarkt moet vlees en vis redden

De vakantie zit er voor de meeste mensen al een tijdje op. En dat is nu ook het geval voor studenten van de Limburgse hogescholen en universiteit. Zij starten ongetwijfeld vol goede moed aan het nieuwe academiejaar. En, opmerkelijk is dat het aantal studenten in Limburg aanzienlijk is gestegen. De PXL noteert dan wel een status quo, maar zowel bij de UHasselt als de UCLL is het aantal nieuwe studenten met 8% gestegen.