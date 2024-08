Student haalt maximumscore op eindwerk over uitzonderlijke boom

Het kwik klom vandaag vlot boven de dertig graden. Warme zomerdagen zorgen voor veel drukte in de zwembaden. Gisteren was het Kapemolenzwembad in Hasselt volzet en ook in het LAGO Bloesembad in Sint-Truiden werden geen gasten meer toegelaten. Mensen zoeken dan ook massaal verkoeling. Het dwingt sommige zwembaden ertoe om reservatiesystemen te gebruiken. In Sint-Truiden kiest men ervoor om te werken met tijdslots.