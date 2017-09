Studente PXL ontwikkelt tool om kleuters Nederlands te leren

Kleuterjuffen worden steeds vaker geconfronteerd met kindjes die geen Nederlands spreken. Meestal zijn de ouders het Nederlands niet machtig en verschijnen de kinderen met een serieuze achterstand in de klas. In kleuterschool 'T Walnootje in Bilzen zijn ze daarom gestart met een project waarbij ze de ouders intensief betrekken, zodat die ook na de schooluren hun kinderen Nederlands kunnen leren.