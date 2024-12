Een geheime stemming op 17 december zal nodig zijn om het nieuwe schepencollege in Maasmechelen aan te duiden. En dat is een primeur voor Limburg. Op de installatievergadering bleek gisterenavond dat de voordrachtsakte onontvankelijk was, omdat een raadslid van de cd&v niet gaat zetelen. Daardoor was er één handtekening te weinig. In Maasmechelen kozen burgemeester Raf Terwingen en zijn cd&v voor een krappe meerderheid van één zetel door in zee te gaan met Puur en Vooruit. Oppositiepartijen ademM/N-VA en NieuwBlauw spreken van een valse start. "De coalitie is er al niet meer, nog voor ze eraan begonnen is", klinkt het.