Het handschrift van de laptopgeneratie is dramatisch. Vanaf het derde studiejaar gaat de kwaliteit van het schrijven met pen en papier schrikbarend achteruit. Om daar het hoofd aan te bieden of ten minste om een solide basis op te bouwen, werken juffen in de Hasseltse Mozaïekschool al in de kleuterklas aan de schrijfmotoriek. En met succes. Het handschrift in het eerste studiejaar vaart er wel bij.