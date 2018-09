Studenten houden petitie voor meer parkeerplaatsen aan hogeschool PXL na resem boetes voor foutparkeren

Een leerkracht die vooraan in de klas staat en les geeft aan kinderen die op bankjes zitten. Dat is verleden tijd op het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren. De middelbare schoolstudenten krijgen vanaf dit schooljaar les in een multifunctionele ruimte waar ze zelf inspraak hebben gehad over de inrichting en de technologie die er voorhanden is. Het college wil op deze manier de leerlingen nog beter voorbereiden op een toekomst in het hoger onderwijs.