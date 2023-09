- Noorderhart in Pelt gaat in zee met het Beringse Deo.care dat operaties nog veiliger en efficiënter moet maken door data-analyse. En dat zorgt voor minder stress in het operatiekwartier.- In hartje Hasselt opent een op Amerikaanse leest geschoeide sportsbar van 4.000 vierkante meter. O'Learys mikt op 200.000 bezoekers per jaar.- Nog in Hasselt zijn de werken gestart aan een nieuwe oversteekplaats op de Kempische Steenweg in Kiewit. Er komen extra verkeerslichten.- De reconversie van de Ford-site is vandaag officieel afgerond met de inhuldiging van een grote logistieke site. 80 miljoen euro heeft de reconversie gekost. - En na de wervelende derby op Genk vorige zondag, wil STVV ook op Club Brugge uitgaan van de eigen sterkte. Met 12 punten uit 8 wedstrijden kunnen de Kanaries zonder zorgen aan de aftrap komen op Jan Breydel.