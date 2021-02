Studenten krijgen eindelijk perspectief

De afkoelingsweek in het secundair onderwijs gaat vandaag van start. En dat levert al meteen problemen op. Leraren raken niet ingelogd op de digitale platformen als Smartschool en Scoodle. Die hebben ze nochtans nodig om online afstandsonderwijs te geven. Deze week krijgen heel wat scholieren uit het secundair onderwijs les op afstand, omdat er een ‘afkoelingsperiode’ is net voor de krokusvakantie. Met de afkoelingsweek en de krokusvakantie wil men de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar net nu werken de online lesplatformen als Smartschool niet. Waarschijnlijk omdat het de toevloed van leerlingen en leraren niet aan kan. Nu volgen alle leerlingen online les in plaats van slechts de helft. Op de sociale media regent het klachten van leraren en leerlingen die niet aan hun lesdag kunnen beginnen. Het is trouwens niet de eerste keer dat er problemen zijn bij Smartschool. Ook tijdens de eerste lockdown lag het systeem een tijdje plat.