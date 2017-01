Elke donderdag wordt Versuz omgetoverd tot ‘House of Students’. En om studenten veilig en wel tot in Versuz te brengen, slaan de Hasseltse discotheek en De Lijn de handen in elkaar voor een unieke samenwerking. Sinds gisteren kunnen studenten uit Hasselt en Diepenbeek elke donderdagnacht gratis naar Versuz pendelen met de Versuz-pendeldienst.

Vannacht vond de allereerste rit plaats, en voor die gelegenheid werd dat een echte party-rit. Elke donderdag rijdt een speciaal voor de gelegenheid ingezette bus van De Lijn tussen 22u40 en 05u30 non-stop een traject met begin- en eindpunt aan Versuz. Tussenin doet hij negen stops aan, in en rond UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek / Universiteit Hasselt en het Kolonel Dusartplein. De dienst is volledig gratis. Zo kunnen de feestvierende studenten op een comfortabele en vooral veilige manier genieten van hun nachtje uit in Versuz.

"Studenten veilig thuis brengen"

Gisteren reden de studenten voor de eerste keer mee met de Versuz-pendelbus. Een dj zorgde ervoor dat het publiek op de bus al wat opgewarmd was alvorens ze de club binnenstapten. Yves Smolders, general manager van Versuz: “Onze studentennachten op donderdag zijn al jaren zeer populair bij de studenten in en rond Hasselt. Met onze House of Students geven we hen de kans op een kwalitatief nachtje stappen in één van de modernste en grootste clubs van de Benelux en dit aan zeer democratische prijzen. Met de Versuz-Pendeldienst voegen we nog een extra service toe. Het comfort maar vooral ook de veiligheid van onze gasten staat steeds voorop in alles wat we doen. De Versuz-Pendeldienst past perfect in deze aanpak.”



"Sterk signaal"

Heidi Roubben, directeur De Lijn Limburg: “Versuz geeft hier een zeer sterk signaal. Verkeersveiligheid bij jongeren is en blijft een aandachtspunt. Door het inleggen van deze pendel biedt Versuz de studenten uit Diepenbeek en Hasselt niet alleen comfort, maar vooral ook veilig vervoer. Dat is iets waar wij als De Lijn graag mee onze schouders onder zetten. Van onze kant uit hebben we dan ook alleen maar lof voor dit initiatief.”