Studenten lerarenopleiding UCLL springen bij in stageschool

door Tine Oyen

340 studenten van de lerarenopleiding van de hogeschool UCLL springen bij in een zeventigtal scholen in onze provincie om het lerarentekort op te vangen. Nog steeds vallen leerkrachten uit door een coronabesmetting of ze hebben een hoogrisicocontact gehad en moeten daarom in quarantaine. De UCLL-studenten vangen die tekorten op in hun vrije tijd. Eén van hen is de 21-jarige Jonas Heeren. Zijn stage op de Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad zit erop, maar hij springt waar nodig bij.