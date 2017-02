Studenten maken kennis met UCLL in virtual reality

Met koude, verkleumde handen op de fiets? Dat is binnenkort verleden tijd, als het van vier studenten elektromechanica van Hogeschool PXL afhangt. Zij ontwikkelden een handige fietshandvatverwarmer en brengen het product nu met hun studentenonderneming op de markt. JoTo: onder die naam richtten Michiel Linkens, Nicolas Rys, Stef Van Petegem en Dimitry Bamps onlangs een eigen small business-project op, een studentenonderneming onder de vleugels van vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). Sinds kort is hun eerste product op de markt: een fietshandvatverwarmer. 25 euro voor warme handenMichiel Linkens, algemeen directeur van JoTo: “Wat we doen is nieuw en niet nieuw. Op zich bestaan er al wel producten waarmee je je handen kan verwarmen, maar die hebben elk zo hun problemen. Speciale verwarmde handschoenen zijn heel efficiënt, maar voor een kwaliteitsvol paar betaal je al gauw meer dan 100 euro, een veelvoud van de 25 euro die wij vragen. Ook bestaan er verwarmde handschoenen die al voorgemonteerd staan op je fietshandvaten, maar waarmee je nog moeilijk je remmen kan gebruiken en die je dus minder veiligheidsgevoel geven op je fiets.” "Makkelijk monteer- en afneembaar"Stef Van Petegem, technisch directeur: “Ons principe is vrij eenvoudig: je krijgt twee elektrisch opwarmbare omhulsels die je heel makkelijk over je fietshandvaten kan bevestigen, met klittenband of elastiek. Ze zijn verbonden met een powerbank waardoor je al na één minuut fietsen verwarmde handvaten hebt. Na vijf minuten hebben de handvaten een stabiele, warme temperatuur. Wat we doen, is eigenlijk het systeem dat je soms als optie hebt op een motorfiets, vertalen naar de fiets. Voor fietsen bestond dat nog niet. Doordat de onderdelen makkelijk monteer- en afneembaar zijn, gaan we ook diefstal tegen.” Eerste 10 stuks verkochtIntussen hebben de studenten hun eerste 10 stuks aan de man gebracht. “Maar we mikken uiteraard heel wat hoger”, aldus Michiel Linkens. “We willen vooral recreatieve fietsers en fietsclubs aanspreken, zodat we snel grotere aantallen bereiken.” Meer info vind je op de Facebook-pagina.