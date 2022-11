Studenten met hoofddoek vinden moeilijker stageplaats in onderwijs, PXL teleurgesteld: "Lerarenkorps moet afspiegeling zijn van maatschappij"

Veel Limburgse leerlingen brengen de stakingsdag door in de studie. Omdat hun leerkracht staakt, of er niet geraakt is met het openbaar vervoer. De leraren die wel op school zijn, vangen de leerlingen van stakende collega's op in de studiezaal. De leerlingen begrijpen dat er gestaakt wordt, maar dat ze daardoor vandaag minder of geen les hebben en noodgedwongen met hun vingers moeten draaien, kan er bij hen niet in. "Laat ons dan thuis," zeggen ze.