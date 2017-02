Studenten Muziekacademie Beringen begeleiden stomme films op piano

Hoe ver mag je gaan om te vechten voor je idealen? Die vraag staat centraal in het nieuwste theaterstuk van het Nieuwstedelijk, het stadstheater van Hasselt, Genk en Leuven. Morgen gaat 'Groupe Diane' in première, het verhaal van 3 leden van een terreurbeweging in de jaren '80, die 20 jaar later nog altijd ondergedoken leven.