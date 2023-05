Studenten protesteren tegen uitspraak Sanda Dia

Child Focus behandelde 1.515 nieuwe verdwijningsdossiers in 2022, waarvan 1.138 nieuwe meldingen van jongeren die wegliepen. Zo steeg het aantal wegloopdossiers met 31% in vergelijking met 2021. Nooit eerder liepen er zoveel kinderen weg van thuis of de voorziening waar ze verblijven. De redenen hiervoor zijn complex, maar het is nog maar eens een sterk signaal dat het niet goed gesteld is met onze jongeren. Een tiental verdwijningsdossiers zijn al zo’n twintig jaar open en bijgevolg als 'cold cases' te beschouwen. Child Focus, samen met de naasten en de politie, staken het onderzoek evenwel nooit en geven nooit de hoop op om ooit die ene cruciale getuigenis te krijgen. Ter gelegenheid van 25 mei, de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, lanceert Child Focus opnieuw de sensibiliseringscampagne Keep Hope Alive, opdat deze langdurig vermiste kinderen niet vergeten zouden worden. Zo komt er ook een bijzondere muurschildering. Nog nooit zoveel wegloopdossiersIn 2022 behandelde Child Focus 1.515 nieuwe dossiers van vermiste kinderen, dit is gemiddeld zo’n 4 meldingen per dag. In 1.138 van deze dossiers (75%) was het kind of de jongere weggelopen. Zo steeg het aantal wegloopdossiers met 31% in vergelijking met 2021. Nooit eerder liepen zoveel kinderen weg van thuis of de voorziening waarin ze verblijven. "Door weg te lopen geven de jongeren een duidelijk en ultiem signaal dat er iets ernstig fout is in hun leven, dat ze geen enkele andere uitweg vinden dan weg te lopen zonder te weten waarheen, en tevens een signaal dat er onvoldoende gehoor werd gegeven aan hun malaise," schrijft Child Focus in een persbericht. Gevolgen pandemieDe toename van het aantal wegloopdossiers kan in verband gebracht worden met het aantal oproepen dat binnenkomt bij Child Focus van kinderen met mentale problemen of ouders die melden dat hun kind al met donkere gedachten kampte voor hij/zij wegliep. "Het mentale welzijn van kinderen en jongeren als gevolg van de Covid-19 pandemie, is een gegeven dat absoluut niet uit het oog mag verloren worden. Gelukkig wordt in 95% van de gevallen het kind snel, veilig en wel teruggevonden, dankzij de solidariteit van partners en het grote publiek, en de inspanningen van politie en justitie." Langdurige verdwijningenIn een minderheid van de gevallen blijft het dossier alsnog weken, soms jaren, open. Een dertigtal oudere Belgische verdwijningsdossiers blijven helaas onopgelost, en een tiental dossiers zijn ruim twintig jaar oud. Child Focus lanceerde vorig jaar de campagne Keep Hope Alive voor de zogeheten 'cold cases', waarvan de website www.keephopealive.be ondertussen al meer dan 150.000 keer bezocht werd. Deze website toont exact wat er gebeurt wanneer vermiste kinderen onvoldoende zichtbaarheid krijgen: ze verdwijnen stilaan. Op basis van het aantal bezoekers dat de website krijgt en de opsporingsberichten die er gedeeld worden, vervagen of verhelderen de portretten van langdurig vermiste kinderen op de pagina.