Walen zijn dé oplossing voor de arbeidsmarktkrapte in Limburg. Dat bewijst Jacobs Logistics in Tongeren waar twintig procent van de chauffeurs in de provincie Luik wonen. Werkgeversorganisatie Voka wil nog meer Walen aan het werk in onze provincie en pleit voor een inkorting van de werkloosheidsuitkering in de tijd, zodat de Franstalige Belgen ook zin krijgen om in Limburg te komen werken. Op Vlaams niveau zou de jobbonus ook voor Walen moeten gelden, zegt directeur belangenbehartiging Jonas De Raeve van Voka.