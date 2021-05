Studenten UCLL en PXL moeten voorrang geven aan vaccinatie tijdens examenperiode

"Geen enkele beslissing is al genomen en elk bezwaar zal serieus genomen worden". Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over de heisa die in Antwerpen en Limburg is ontstaan over de leidingstraat. Dit ondergronds netwerk van pijpleidingen zal lopen van de Antwerpse haven, dwars door Limburg, naar het Antwerpse Ruhr-gebied. Tegen de drie uitgetekende tracés zijn in totaal 3500 inspraakreacties en een petitie van 6000 handtekeningen binnengekomen bij de Vlaamse overheid. 18 Limburgse gemeenten zijn betrokken partij. De meeste gemeentebesturen en de provincie hebben een negatief advies uitgebracht. Maar de Vlaamse regering zet door met de plannen. En daarvoor moeten woningen, natuur en landbouwgebieden sneuvelen.