Studenten UCLL gaan in debat met Limburgse politici over migratie

Het islamitische Offerfeest valt dit jaar op vrijdag 1 september. En dat stuurt de eerste schooldag vooral in onze provincie in de war. Lagere scholen in onder meer Beringen, Genk en Houthalen hebben vaak meer moslimkinderen dan kinderen van een ander geloof in de klassen. De leerlingen van basisschool Stippe Stap in Genk zijn ervan overtuigd dat het schooljaar best pas op maandag 4 september, en dus na het Offerfeest start.