Studenten UCLL maken leder uit fruitafval

De eerste leerlingen uit het dagonderwijs nemen hun intrek in de gloednieuwe T2-campus in Genk. 32 leerlingen van het Atlas College in Genk laten zich verschillende dagen per week onderdompelen in de wereld van lassen, sanitair en metaal. De overige dagen werken de leerlingen aan hun praktijkkennis in een bedrijf. De T2-campus biedt een nieuwe infrastructuur aan die de leerlingen wel kunnen smaken.