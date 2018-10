Studenten UHasselt en PXL ontwikkelen app tegen pesten

Een 78-jarige oud-werknemer van Ford Genk raakt gewond bij een gewelddadige homejacking. Drie gangsters binden hem vast op zijn bed en gaan ervandoor met geld en juwelen- Het slachtoffer van de moord in Zoutleeuw zat op school in Zepperen. Een 23-jarige man werd door een vriend om het leven gebracht met messteken- Na de anti-Sauwens-coalitie in Bilzen en de anti-Vandenhovecoalitie in Sint-Truiden is er nu de anti-Hermanscoalitie in Diepenbeek. Volgens Patrick Hermans kreeg de lokale afdeling van N-VA het marsorder om kost wat kost de sjerp binnen te halen- Bart de Wever roept op tot een verzoening tussen N-VA en links en Hasselt toont hem hoe dat moet. N-VA-burgemeester Steven Vandeput neemt SP.A en Groen mee in zijn coalitie en legt veel sociale accenten in het bestuursplan- De wolf die in Neeroeteren is doodgereden, is opgezet. Het dier wordt nu uitgeleend voor educatieve doeleinden