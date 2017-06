Studenten zoeken verkoeling tijdens blok

Nog te veel buitenlandse studenten twijfelen om in Limburg te komen studeren. Meestal omdat ze de regio niet kennen en geen sprong in het duister willen wagen. Daarom lanceert Hogeschool UCLL Summer School. Buitenlandse studenten komen voor een korte periode van twee weken naar Hasselt en leren de hogeschool en de regio kennen, om later eventueel voor langere tijd hier te komen studeren. Wij liepen langs en merkten dat de studenten toch verbaasd zijn over dingen die ze hier ontdekten.