De Japanse tuin in Hasselt is vanaf vandaag weer open voor bezoekers. Dat komt goed uit want de 225 kerselaren staan nog enkele weken in volle bloei. Om een grote drukte te voorkomen, moet je vooraf je ticket online reserveren. Volgens het diensthoofd van de Japanse tuin was dat nodig want de komende dagen zijn alle tickets al uitverkocht.