- Vanaf volgende week kunnen de leerlingen van de KIDS in Hasselt weer gebruik maken van hun oude, vertrouwde bushalte. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekendgemaakt, vanmiddag in de TVL-studio.- Na de mesaanval op een wijkagent twee jaar geleden in Peer komt de 12-jarige dader voor de rechtbank. De agent zit mentaal aan de grond en moet zelf voor de kosten opdraaien.- De strooidiensten zijn in opperste staat van paraatheid. In Hasselt ligt 100 ton zout klaar en wordt er morgen nog eens 30 ton geleverd.- IJsbaden is bijzonder populair. Door het koude weer is de stap kleiner. Wim Hof-instructeur Ann Janssen draait overuren in Oudsbergen.- En we stellen u Ise en Elis voor. Twee van de drie Limburgse bands voor talentenjacht De Nieuwe Lichting.