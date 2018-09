Stuntvliegers komen aan in Kleine Brogel

Met de app "To Good To Go" wordt voedselverspilling tegengegaan. De app is hip in Hasselt en in Genk. Zaakvoerders kunnen hun eten alsnog verkopen voor het de vuilbak ingaat. De klanten krijgen het eten dan ook goedkoper. Het eethuisje Smaak in Hasselt gebruikt de app en biedt porties aan voor 4,60 euro in plaats van 10,50 euro.