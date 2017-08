Stuyvenberg verwacht reactie tegen Standard

De 17-jarige Berre Peters uit Dilsen (°22 mei 2000) speelde bij de jeugdploegen van NOLIKO Maaseik en zit nu al enkele jaren op internaat in de topsportschool in Vilvoorde. Op dit ogenblik neemt hij met de nationale U19-volleybalselectie deel aan het EYOF (European Youth Olympic Festival) in het Hongaarse Gyor. Berre (1m90) heeft een basisstek als receptie-hoek bij de jonge Red Dragons. Berre Peters heeft nog één jaar humaniora voor de boeg en zal dat jaar uiteraard afwerken in de topsportschool in Vilvoorde. In overleg met de school en met zijn ouders zal hij het komende seizoen echter ook geregeld meetrainen met het A-team van NOLIKO Maaseik en mogen proeven van het échte werk.