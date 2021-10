STVV begint aan drukke week op OH Leuven

Racing Genk heeft het contract van Junya Ito verlengd tot de zomer van 2024. “Junya is graag in Genk. En wij zijn blij om hem langer bij ons te hebben”, klinkt het in een reactie van de club. Ito streek tijdens de wintermercato van 2019 neer in Limburg. Racing Genk huurde de Japanner toen voor anderhalf seizoen van Kashiwa Reysol. Het duurde niet lang of Ito werd een vaste waarde op de rechterflank. In zijn eerste maanden had hij al een belangrijk aandeel in het behalen van de vierde landstitel van Genk, en vorig seizoen was hij sleutelfiguur in het team dat de beker won en nog bijna kampioen werd. “Intussen is Ito uitgegroeid tot een echte sterkhouder van onze ploeg. Vaak een gesel voor zijn tegenstanders, onhoudbaar op de rechterflank. Maker van 22 doelpunten en met 33 assists hofleverancier voor Paul Onuachu en co. Die cijfers zijn alleen maar crescendo gegaan”, klinkt het bij Racing Genk.