Sport STVV begint met veel vraagtekens aan competitie

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vanavond opent Racing Genk de voetbalcompetitie. STVV is morgen aan zet, thuis tegen Moeskroen. De Kanaries starten met veel vraagtekens. Heel wat sterkhouders vertrokken, terwijl het inkomend vrij stil bleef. Vraag is ook of de nieuwkomers al klaar zijn voor het grote werk. Trainer Marc Brys probeert positief te blijven. Ook al is dat momenteel niet vanzelfsprekend.