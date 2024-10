STVV blijft ongeslagen onder Felice Mazzu

In eerste nationale stond gisteren al de derby tussen Belisia Bilzen en Thes Sport op het programma. De thuisploeg kon dit seizoen nog niet winnen op de eigen Katteberg. En stond zelfs met 3 op 12 in de kelder van het klassement. De bezoekers uit Tessenderlo kenden met 7 op 12 wel een betere start. En ze hoopten die lijn door te trekken in Bilzen.