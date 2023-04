Bij STVV kregen ze vandaag het bezoek van een Japanse TV-ploeg. Op zich is dat niet zo heel bijzonder aangezien de Kanaries Japanse eigenaars hebben. Het is de insteek van de tv-makers die het speciaal maakt. De mensen van TV Tokyo zijn namelijk in Sint-Truiden om de volledig regio in beeld te brengen en te promoten in Japan. De presenator is zelfs op zoek naar tips om populair te worden in België. Door aan dit amusementsprogramma mee te werken hopen ze bij STVV een breder publiek te bereiken, want ze zijn op zoek naar extra sponsors in Japan.