Truienaar Tim Wellens is als vijfde geeïndigd tijdens de tijdrit van de Renewi Tour in Tessenderlo. De 21-jarige Alec Segaert kroonde zich als winnaar van de tijdrit. Al gelooft Tim Wellens nog in de eindwinst van de vijfdaagse rittenkoers komende zondag. Voor de Vlam van Ham, Jasper Philipsen was het een rit voor eigen publiek, want sinds kort woont hij in het centrum van Tessenderlo. Het evenement bracht heel wat supporters op de been.